DÃ³lar sobe mais de 1% e recupera perdas da semana

O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (13), ampliando a força no fim da sessão, em um movimento de recuperação após o recuo recente e em dia de comportamento indefinido da moeda no exterior. De acordo com a Reuters, o mercado opera ainda sob a expectativa de ingresso de fluxo de recursos, reforçada pelas recentes emissões de títulos no exterior por empresas brasileiras.

A moeda americana avançou 1,44%, vendida a 3,2216 reais.

Com a alta, o dólar recuperou as perdas acumuladas com as três baixas na segunda semana de 2017, fechando praticamente estável, com variação negativa de 0,006%. No acumulado do ano, a moeda recua 0,86%.

“O investidor aproveitou os preços para comprar e se defender de um eventual estresse na próxima semana”, disse o operador da corretora Spinelli José Carlos Amado.

Na próxima semana, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse e o mercado segue à procura de mais detalhes sobre como será seu governo.

Durante a campanha, Trump prometeu cortes de impostos e maiores investimentos, entre outros pontos – política que, se efetivada, obrigará o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, a ser mais enfático no seu processo de alta dos juros no país. Nesse cenário, os recursos aplicados em outros países, como o Brasil, tendem a migrar para os EUA.

Entretanto Trump decepcionou o mercado nesta semana em sua primeira entrevista formal à imprensa, ao não dar mais detalhes sobre sua política.

O dólar caiu por duas sessões contra o dólar, renovando na véspera seu menor nível desde o início de novembro. A expectativa de fluxo de recursos, no entanto, pode limitar o ímpeto de alta do dólar ante o real, sobretudo após anúncios recentes de captações de recursos com a emissão de títulos no exterior por empresas brasileiras como a Raízen e a Petrobras. (AG)

