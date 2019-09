Por consequência da queda do índice de gerentes de compra da Europa, o dólar teve alta e chegou aos R$ 4,1709, registrando avanço de 0,419% nesta segunda-feira (23). Este valor é o maior desde a primeira segunda-feira do mês e o segundo maior do ano.

A Bolsa também reagiu de maneira negativa. Com recuo de 0,17%, o Ibovespa foi a 104.637,82 pontos.

Deixe seu comentário: