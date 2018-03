O dólar reduziu a queda e operou com leves variações sobre o real nesta quarta-feira, com cautela devido a eventual guerra comercial desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, dividindo as atenções com os dados robustos da China, que içaram os preços das commodities mais cedo. O dólar avançou 0,05%, a 3,2636 reais na venda. Na mínima do pregão, a moeda foi a 3,2470 reais.

