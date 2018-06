Em um dia mais calmo que no anterior, o dólar comercial encerrou a quinta-feira em baixa de 0,37%, cotado a R$ 3,85 na venda. Na avaliação de especialistas, contribuiu para o desempenho o tom mais conciliador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o comércio norte-americano com a China e União Europeia.

