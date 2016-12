Dólar termina 2016 em queda de mais de 17%, cotado a 3,24 reais

O dólar fechou 2016 em queda de 17,69%, na primeira desvalorização da moeda dos Estados Unidos em relação ao real desde 2010. Foi a maior queda anual desde 2009.

O dólar terminou o último dia de negócios do ano cotado a 3,2497, em queda de 0,94%. O dia foi marcado por baixo volume de negócios, devido à proximidade das festas de final de ano, e pela formação da Ptax, taxa calculada mensalmente pelo Banco Central. Em dezembro, o dólar caiu 4,06%. Mais uma vez, o Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio, mantendo-se ausente desde o dia 13 de dezembro.

Em 2016, o dólar atingiu seu maior valor na história em relação ao real – 4,1655 reais na venda, no dia 21 de janeiro. No ano, o dólar fechou acima de 4 reais por 22 vezes – sendo 18 em janeiro e 4 em fevereiro. Já o menor valor de fechamento foi registrado no dia 25 outubro, 3,1065 reais.

Os economistas projetam que o dólar se equilibre entre 3,50 e 3,70 reais no ano de 2017. Segundo analistas, é difícil prever o comportamento do dólar em 2017, pois o câmbio está muito pressionado pelas incertezas do cenário externo. “Ainda existe uma grande incógnita quanto à tendência do câmbio. Podemos ter algumas surpresas que não sejam tão positivas”, diz Rogério Mori, professor de Economia.

“Acredito que a tendência para 2017 é o dólar se valorizar. Não chegaríamos a 4 reais, mas pode alcançar a faixa de 3,70 reais.”

Comentários