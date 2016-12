O dólar fechou em alta em relação ao real nesta sexta-feira (16) e terminou a semana com valorização, com investidores ainda reagindo ao aumento dos juros nos Estados Unidos, e atentos às incertezas do cenário político brasileiro.

A moeda passou a avançar com um fluxo de saída de dólares e seguindo a tendência no exterior. Subiu 0,57%, a R$ 3,3906.

Na semana, a alta foi de 0,52%. No ano, há queda acumulada de 14,12%. (AG)

