O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (22), avançando na semana, com os investidores de olho no cenário internacional e depois de nova atuação do Banco Central. A moeda norte-americana subiu 0,5%, a R$ 3,7811. Na mínima do dia, a cotação chegou a R$ 3,7373 e na máxima, a R$ 3,7871. Na semana, a alta foi de 1,4%.