Dólar termina janeiro a 3,18 reais

O dólar fechou praticamente estável nesta quarta-feira (31), no patamar de 3,18 reais, com o mercado mais otimista diante da cena política local, mas com os agentes econômicos acreditando que será difícil cair muito mais no curto prazo por conta da reforma da Previdência. O dólar subiu 0,01%, a R$ 3,1803 na venda, acumulando recuo de 4,05% em janeiro, maior queda mensal desde julho.

