Dólar vai a R$ 4,15 nesta segunda; Bolsa opera em queda

O dólar está operando em alta nesta segunda-feira (26). Com aumento de 0,56%, a moeda americana atingiu a marca de R$ 4,147 hoje. Já a Bovespa caiu 0,79% e está em 96.900,72 pontos.

Uma das possíveis causas para a alta do dólar é a divulgação de pesquisa que mostra que a avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro subiu. O levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa MDA, em parceria com a CNT (Confederação Nacional do Transporte), indicou que a gestão do político é avaliada como ruim ou péssima por 39,5% dos brasileiros.

Tensão EUA x China

Os Estados Unidos e a China buscaram nesta segunda-feira aliviar as tensões sobre a guerra comercial, com Pequim pedindo calma e o presidente norte-americano, Donald Trump, prevendo um acordo depois que os mercados recuaram em resposta a novas tarifas de ambos os países.

Na cena doméstica, o Banco Central vendeu todos os 550 milhões de dólares em moeda física nesta sexta-feira e negociou ainda todos os 11 mil contratos de swap cambial reverso ofertados — nos quais assume posição comprada em dólar. Na semana passada, o BC anunciou a programação de leilões de venda de dólar à vista ao longo do mês de setembro, em operações que podem somar 11,6 bilhões de dólares.

Deixe seu comentário: