Dólar volta a 3,10 reais e atinge menor patamar em 15 meses

O dólar fechou em queda pelo 2º dia seguido nesta terça-feira (25) e recuou ao patamar de R$ 3,10, influenciado por fluxos de ingresso de recursos externos, que ofuscaram os movimentos pontuais de compra vistos pela manhã diante das baixas cotações da moeda norte-americana.

A moeda norte-americana caiu 0,46% sobre o real, cotada a R$ 3,1065 na venda, renovando o menor patamar de fechamento desde 2 de julho de 2015 (R$ 3,0960).

Operadores do mercado avaliavam que a tendência continua de queda do dólar diante da forte entrada de recursos externos por conta da regularização de recursos brasileiros lá fora, destaca a Reuters. A proximidade do nível de R$ 3,10, entretanto atraía compras, o que, segundo a Reuters, contribui para deixar a moeda um pouco mais volátil. (AG)

