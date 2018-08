O dólar comercial encerrou a quinta-feira em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 3,90 na venda. Diante do quadro de incerteza com a eleição presidencial, a moeda norte-americana chegou a recuar no início da sessão, com algum alívio no exterior após a China anunciar que realizará nova rodada de negociações com os Estados Unidos.

