Quatro tigres atacaram e mataram seu domador no Sul da Itália. O incidente fortaleceu os pedidos para a proibição de animais no circo, um tema que é debatido no Parlamento do país. A polícia afirmou que o domador, Ettore Weber, de 61 anos, foi atacado na quinta (4) durante uma sessão de treinamento em Triggiano, uma pequena cidade na região de Puglia.