Domados do Pampa conhece campeões de 2016

Foi com uma disputadíssima final na prova de Rédea Espelhada, na manhã de (3/9), que definiu-se o grande vencedor do Domados do Pampa, o campeonato máximo da raça Árabe de 2016. O campeão foi Mauri Fonseca, montando Star Magic. do Haras Shunkawakhan, de Porto Alegre. Com o feito, ele consagra-se tricampeão da disputa. Segundo Fonseca, neste ano, a vitória teve um gostinho especial, uma vez que o conjunto liderou o Domados de ponta a ponta. Nem uma lesão nas costas às vésperas da final tirou a garra do cavaleiro, que vibrou ao fim da prova de Rédea. “Esse foi um campeonato 100%. Saiu tudo certo como havíamos programado. A vitória é resultado de muita dedicação e treino”, pontuou. A égua Star Magic também levou o título de Cavalo Função, campeonato que elege o animal com melhor desempenho em pista durante a Expointer.

Em segundo lugar no Domados do Pampa ficou Márcio Goulart, montando FHJ Galáccia, do Haras Jacovas, de Osório, e em terceiro, Luciano Sônego, montando Balaqueiro do Strass, do Haras LS, de Caxias do Sul. As premiações foram entregues em festa na Pistas Central do Parque de Exposições Assis Brasil na noite de . Na ocasião, a Associação Gaúcha do Cavalo Árabe (AGCA) ainda prestou homenagem ao secretário da Agricultura, Ernani Polo; ao presidente da Farsul, Carlos Sperotto; ao presidente da Febrac, Eduardo Finco; ao diretor de Febrac, Fernando Azambuja; ao subsecretário Sérgio Bandoca e ao assessor da Farsul Milton Evandro Nunes .

