Domingo de calor e queda de temperatura na segunda; confira a previsão do tempo

Este domingo (24) deve seguir com predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 30º ao longo da tarde. A mínima se mantém em 25º. A temperatura muda apenas na parte da noite, quando a máxima pode cair para 21º.

No sul do Estado, o tempo também se mantém parcialmente ensolarado. Em Rio Grande, a máxima deve chegar a 28º. Já na fronteira, em Uruguaiana, a máxima pode chegar a 32º e a mínima a 20º.

Para a segunda-feira (25), a previsão é de que as temperaturas reduzam um pouco. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar nos 25º e a mínima nos 14º. Na Serra, o clima deve ser mais frio, com o termômetro marcando mínima de 8º em Caxias do Sul. Não há perspectiva de chuvas nesta semana, na Capital.

Deixe seu comentário: