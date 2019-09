O primeiro domingo da estação traz um clima agradável e com sol em todas as regiões gaúchas. O começo do dia é um pouco frio, mas durante a tarde o clima será ameno e com um pouco de calor no Noroeste e Oeste. Em Porto Alegre, o dia começa com mínima de 11ºC, mas esquenta, com temperatura máxima de 28ºC.

