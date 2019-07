Domingo é dia de Brechocão no Parque Farroupilha

O Brechocão deste mês acontecerá no domingo (14), das 9h às 16h, no Parque Farroupilha. Vários artigos de vestuário masculino e feminino, bijuterias, acessórios de beleza, bolsas, carteiras, utensílios domésticos e eletrônicos, estarão disponíveis.

Os recursos obtidos com as vendas auxiliam os protetores com as despesas de alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário dos animais que atendem em comunidades carentes de Porto Alegre. Os 30 protetores participantes do Brechocão foram sorteados entre 66 inscrições homologadas em abril deste ano para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

Em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo seguinte (21).

