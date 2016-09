Domingo é marcado por protestos contra presidente Michel Temer e por pedido de “diretas já”

O atual presidente Michel Temer (PMDB) foi alvo de manifestação neste domingo (4) em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba. A capital paulista teve o maior ato que reuniu cerca 100 mil pessoas, segundo seus organizadores. A PM não divulgou estimativas.

Os atos tiveram um pedido em comum: o pedido por novas eleições, após ser consumado o impeachment de Dilma Rousseff (PT) em votação feita por senadores na última quarta (31).

Em São Paulo, o ponto de encontro dos manifestantes foi a avenida Paulista. Principal palco de atos na cidade, a avenida, que é fechada para carros aos domingos, foi tomada por manifestantes convocados por movimentos sociais, após a passagem da tocha paralímpica.

Por volta das 17h, os organizadores estimavam o público em mais de 50 mil pessoas. O número foi ampliado para 100 mil pela organização pouco mais tarde. A polícia militar não fez estimativa do público até as 19h. A via tinha manifestantes por toda a extensão, mas com concentração maior na região do Masp, entre a praça do Ciclista e a avenida Brigadeiro Luís Antônio. Os manifestantes seguiram da Paulista para o largo da Batata, seguindo pela avenida Rebouças.

Um grande mote para os cartazes no ato foi a declaração de Michel Temer (PMDB) na última sexta. O peemedebista disse que os protestos que ocorreram ao longo de toda a semana na capital paulista eram de “40 pessoas que quebravam carros”.

Com o grande público na Paulista, os manifestantes ironizaram tanto esta frase como a do ministro José Serra, que chamou os atos de “mini mini mini”. Até o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), presente no ato, agradeceu a Temer por ajudar a aumentar o público graças à fala. O protesto contou com outros políticos, como Eduardo Suplicy (PT) e com artistas, como Letícia Sabatella.

Tocha Paraolímpica alvo de gritos e cartazes

A grande polêmica ao longo da semana quanto ao protesto foi por causa da passagem da tocha paralímpica pela avenida. Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública proibiu o ato na avenida por causa da passagem da tocha, mas uma negociação fez o horário do protesto ser modificado para as 16h30, após a passagem da tocha.

Na passagem da chama, a via já contava com manifestantes, que gritaram contra Temer e exibiram cartazes, mas não houve manifestação expressiva. Um grupo de três senhoras ainda exibiu cartazes a favor de Temer e contra o ex-presidente Lula (PT).

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o protesto teve concentração em frente ao hotel Copacabana Palace e fechou a avenida Atlântica. O ato seguiu em direção ao Canecão, onde já havia uma manifestação contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Cerca de 5.000 pessoas participaram da manifestação, segundo os organizadores.

Em Curitiba, a concentração começou às 17h, na Praça 19 de Dezembro. Segundo a organização, cerca de 5.000 participaram do ato. A PM estimou em 400.

Em Salvador, cerca de 3.000 manifestantes, segundo os organizadores, fizeram uma na região do Farol, durante a tarde, terminando após as 18h. A PM estimou 300.

Em Brasília, pela manhã, um pequeno grupo fez protesto na frente do prédio onde mora o senador Cristovam Buarque, que votou pelo impeachment da ex-presidente. (Folhapress)

