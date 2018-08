Chimarródromos são inaugurados em Santa Cruz

Os primeiros equipamentos automáticos para fornecimento de água quente e gelada foram instalados em Santa Cruz do Sul. No domingo (05), a comunidade pôde chimarrear ao sol sem precisar levar a água de casa. A inauguração dos chimarródromos, instalados na Praça da Bandeira, ocorreu em uma tarde com uma série de atrações para toda a família.

A programação incluiu Feira de Saúde, com verificação de pressão arterial, testagem rápida de hepatites B e C, HIV e sífilis, orientações sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de kits com preservativos, informações sobre o Programa de Planejamento Familiar e muitas outras ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade realizou a distribuição de mudas de árvores nativas e o Canil Municipal colocará cães e gatos, adultos e filhotes, à disposição de interessados em adotar um mascote. Além dos dois equipamentos instalados na Praça da Bandeira, neste final de semana também começaram a funcionar outros três chimarródromos, um na Praça Getúlio Vargas, outro na Praça da Pasqualini e outro no Parque da Oktoberfest. Serão 23 no total.

O contrato entre a Prefeitura de Santa Cruz do Sul e a empresa Panta e Oliveira Comunicação Ltda., vencedora da licitação, foi assinado no mês passado. O investimento da empresa é de cerca de R$ 600 mil e a instalação dos equipamentos ocorrerá sem ônus financeiro para o município.

A água será fornecida pela Corsan e o pagamento da permissionária será feito através da exploração comercial de espaços publicitários nas máquinas, sendo 5% desses espaços destinados a publicidades institucionais, de utilidade pública e cunho educativo.

“Este é um projeto que só traz benefícios para a comunidade, sem gastos para o poder público. É um investimento em qualidade de vida, melhora consideravelmente nossos espaços de lazer, aumentando a ocupação dos mesmos e por consequência gerando também mais segurança para os munícipes”, avaliou o secretário municipal de Comunicação, Régis de Oliveira Júnior.

Gradativamente também serão contemplados os seguintes locais: Parque da Gruta, Parque da Cruz, Lago Dourado, Parque de Eventos, Autódromo Internacional, antiga Estação Férrea (Praça Siegfried Heuser), praças Presidente Costa e Silva, praças dos bairros Santa Vitória, Senai, Aliança, Faxinal Menino Deus, Monumento ao Imigrante, Santuário de Schoenstatt, aeroporto, Avenida do Imigrante, Unisc e Praça Doutor Pedro Eggler, em Monte Alverne. As instalações deverão ser concluídas em cerca de dois meses.

