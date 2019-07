Mais um dia de sol e tempo bom no Rio Grande do Sul. Porém, o clima quente irá anteceder a chegada da chuva. Conforme a MetSul, deve chover muito no começo da próxima semana, principalmente entre terça e quinta-feira. O tempo se instabiliza pelas fronteiras Oeste e Sul no começo da segunda e no decorrer do dia de amanhã a chuva se espalha pelo Estado.

Em Porto Alegre, a mínima é de 14ºC e máxima chegará em 28ºC.

