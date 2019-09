Domingo será marcado por instabilidade e risco de temporais no estado

O domingo será mais um dia de forte chuva no Rio Grande do Sul , devido à ação de um ciclone extratropical. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de forte tempestades para o estado, com risco de rajadas de vento de até 100 km/h, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Municípios do Sul poderão ter precipitação forte, com altos volumes. Já o Noroeste, Norte e Nordeste podem ter sol acompanhado de nuvens e ainda calor com abafamento.

Do período da tarde para a noite, porém, o aquecimento deverá trazer temporais isolados, até com possibilidade de granizo. Apesar das chuvas, o domingo não deve ser frio, e as temperaturas sobem: a máxima prevista no Estado é de 32ºC em Frederico Westphalen, no Norte.

As máximas devem superar os 35ºC no Noroeste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima ficará em 28ºC.

Segunda-feira

A semana começará deve começar com temporais no Rio Grande do Sul, devido à ação do ciclone extratropical no Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão para segunda-feira (8) é de muita chuva e fortíssimas rajadas de vento, com velocidade de até 80 km/h. Há chance de granizo.

A região Sul segue a mais afetada, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. A Região Norte tem previsão de mais um dia de sol.

