Domingo tem Brechocão no Parque Farroupilha

A edição de fevereiro do Brechocão ocorrerá neste domingo (18), das 9h às 16h, no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. O evento promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), por meio da Coordenação-Geral dos Direitos Animais, reúne mais de 20 protetores independentes e entidades cadastradas na Smams.

