Domno Importadora traz rótulos Cattier ao Brasil

A Domno Importadora, traz ao Brasil rótulos de uma das vinícolas mais tradicionais e renomadas da França, a Cattier. Dirigida pelo enólogo chefe Alexandre Cattier (décimo terceiro da família), a empresa concentra seu know-how na elaboração de alguns dos melhores champagnes Premier Cru.

O vinhedo de 33 hectares da vinícola fica entre as 42 propriedades classificadas Premier Cru, atestando a alta qualidade das suas uvas. Esta qualidade também é o resultado do cuidado que a família usa para cultivar sua vinha. Cattier está na vanguarda da viticultura sustentável e recentemente recebeu o mais alto nível de certificação pelas autoridades francesas (nível 3 da HVE).

Todos os anos a equipe da vinícola colhe manualmente as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier e, em seguida, elabora champagnes excepcionalmente frutados, generosos e elegantes.

O estilo Cattier se mantém ao longo das gerações, com um equilíbrio perfeito entre a fruta e processo de elaboração. “É a primeira vez que importamos os produtos desta marca e estamos otimistas com essa parceria”, comenta Jones Valduga, diretor comercial da Domno Importadora. “Mais uma vez fortalecemos nosso portfólio com produtos da mais alta qualidade. Nosso propósito é oferecer rótulos de diferentes nacionalidades para o consumidor brasileiro, com o objetivo de aproximá-lo de renomadas marcas mundiais”, finaliza.

Confira abaixo os rótulos Cattier que chegam ao Brasil:

DFR010

Cattier Icône Brut:

Champagne leve e delicado. Ideal para diversos momentos e festividades. Longo e fino, com acabamento picante e nuances de frutas maduras, além de especiarias doces (canela). É a harmonização ideal para carnes brancas, paella e peixes.

DFR011

Cattier Quartz Brut:

Champagne jovem e vivaz. Com aromas e sabores característicos da Pinot Meunier, uva que compõe metade da assemblage. O Cattier Quartz é um belo exemplar do que a famosa região de Champagne tem a oferecer. Sua leveza torna-o extremamente democrático e versátil, podendo ser consumido em diversos momentos e com vários acompanhamentos. Acompanha bem camarão empanado, carnes brancas e ostras ao bafo.

DFR012

Cattier Antique Premier Cru Brut:

Sofisticado e cremoso, um clássico dos Champagnes. Seu aroma frutado contrasta perfeitamente com suas notas tostadas e amanteigadas. Combina com carnes brancas, frutas secas e massas com molhos leves.

DFR013

Cattier Antique Premier Cru Brut Rosé:

Clássico, luminoso e delicado. O Champagne Antique Brut Rosé possui uma expressão única e se destaca pelo equilíbrio de seu sabor e sua coloração resplandecente. Filé grelhado, frutas secas e frutas tropicais harmonizam muito bem com o rótulo.

DFR014Cattier Absolu Nature:

O grande diferencial de um Champagne é a qualidade de suas borbulhas, principalmente no momento em que estas encontram o paladar. O Champagne Cattier Absolut Nature propõe uma experiência única e inesquecível, onde suas borbulhas derretem no paladar como um creme. Lagosta, queijos leves e sashimi vão muito bem com o rótulo.

Os rótulos da Cattier estarão disponíveis para compra por meio do e-commerce da Domno Importadora (www.famigliavalduga.com.br) ou em lojas especializadas.

