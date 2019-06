Dona de casa é morta à tiros após levar bolo ao invés de salgadinhos para festa junina

A dona de casa Vanderléia Inácio do Santos, 25 anos, foi morta à tiros após uma discussão durante uma festa junina. Um homem, de 47 anos, foi o responsável pelos disparos.

A briga começou porque a dona de casa teria levado para a festa um bolo ao invés de salgadinhos como havia sido combinado. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria voltado para casa e retornado para a festa armado. Ele efetuou três disparos no rosta da vitima.

Ele será enquadrado no crime de homicídio qualificado. Vanderleia deixa quatro filhos: uma menina de seis anos, e três meninos, de 8 anos, 4 anos e um bebê de 10 meses. O crime aconteceu Sete Barras, no Vale do Ribeira, em São Paulo.

