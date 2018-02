Donal Trump acusa o FBI de não ter impedido o massacre em colégio da Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o FBI (a Polícia Federal americana) de não ter evitado o tiroteio que terminou em 17 mortos em uma escola de Ensino Médio da Flórida, na quarta-feira, afirmando que o órgão dedica “tempo demais” a investigar a ingerência russa nas eleições de 2016.

A acusação de Trump contra o FBI surge no momento em que o presidente enfrenta duras críticas por seus vínculos com a National Rifle Association (NRA, na sigla em inglês), o poderoso lobby das armas de fogo nos Estados Unidos.

O tiroteio também expôs uma grave falha do FBI, que admitiu ter recebido em 5 de janeiro uma chamada de um familiar do agressor, de 19 anos, Nikolas Cruz, alertando para seu comportamento agressivo e suas intenções assassinas. O escritório de Miami não foi informado, porém.

A Polícia local também foi advertida da periculosidade de Cruz, noticiou a CNN. Sua mãe adotiva, falecida no ano passado, “pediu várias vezes a presença da polícia em sua casa para ajudá-la a enfrentar os acessos de raiva, suas ameaças e seu comportamento autodestrutivo”.

“É uma verdadeira pena que o FBI tenha omitido todos os sinais enviados pelo atirador do colégio da Flórida. Não é aceitável”, tuitou o presidente americano. “Passam tempo demais tentando provar o conluio russo com a campanha Trump – Não há conluio. Voltem para o básico e nos façam sentir orgulho de vocês!”, acrescentou o presidente.

Desde maio, porém, não é mais o FBI que dirige a investigação sobre a ingerência russa no processo eleitoral, mas o procurador especial Robert Mueller.

No dia seguinte ao tiroteio, Trump insistiu nos problemas mentais do agressor, sem qualquer menção ao direito à posse e ao porte de armas, garantido pela Segunda Emenda da Constituição, ou sem se referir às armas semiautomáticas, como o fuzil AR-15 usado pelo atirador.

Durante uma manifestação na noite de sábado em Fort Lauderdale, na Flórida, uma sobrevivente do massacre denunciou os vínculos do presidente com a NRA. “A todo político que aceita doações da NRA, que vergonha!”, gritou Emma Gonzalez, atacando Trump pelo apoio milionário que sua campanha recebeu do lobby das armas, enquanto incentivava a multidão a repetir: “Que vergonha!”.

“Que vergonha, que vergonha!”, gritaram os manifestantes.

“Se o presidente quer vir até mim e dizer na minha cara que foi uma tragédia terrível e… Como nada vai ser feito a respeito, eu vou perguntar alegremente quanto dinheiro ele recebeu da Associação Nacional do Rifle”, disse Emma. “Não importa, porque eu já sei. Trinta milhões”, disse à multidão que participou da marcha e que incluiu estudantes, pais e autoridades locais, mencionando a soma gasta pela NRA para apoiar a campanha de Trump a derrotar Hillary Clinton.

Dividindo esta quantia pelo número de vítimas de tiroteios nos Estados Unidos desde o início do ano, Gonzalez perguntou: “É quanto essas pessoas valem para você, Trump?”. “O fato de ser autorizado comprar armas automáticas não é uma questão política, é uma questão de vida, ou morte”, afirmou a estudante.

González cursa o último ano na escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, que fica na localidade vizinha de Parkland. Ela se escondeu no anfiteatro do colégio quando Nikolas Cruz abriu fogo nos corredores da instituição.

