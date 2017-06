Donald Trump admite que está sendo investigado por demitir diretor do FBI

Nessa sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, reconheceu que está sendo investigado pela demissão do ex-diretor do FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) James Comey. Em uma mensagem publicada em sua conta no Twitter, o polêmico chefe da Casa Branca criticou o processo, dizendo-se alvo de perseguição política.

“Eu estou sendo investigado por demitir o diretor do FBI, pelo homem que me disse que eu deveria demitir o diretor do FBI. Caça às bruxas!”.

O líder republicano não mencionou quaisquer nomes, mas a sua mensagem foi publicada após ele se mostrar enfurecido e acusar de “falsa” a informação de que o procurador especial Robert Mueller o estaria investigando por suspeita de obstrução à Justiça.

De qualquer forma, não ficou claro se o Trump se referia a Mueller, que foi nomeado procurador especial na investigação sobre a suposta conspiração russa após a saída de Comey, ou ao vice-procurador-geral norte-americano, Rod Rosenstein, que elaborou um relatório no qual recomendava ao próprio Trump a demissão de Comey.

O detentor do cargo mais poderoso do planeta também voltou a insistir na ausência de provas sobre um conluio com a Rússia para vencer as eleições do ano passado, apesar de várias investigações sobre o tema.

“Após sete meses de investigações e audiências em comissões sobre meu ‘conluio com os russos’ ninguém foi capaz de mostrar qualquer prova sobre isso. Triste!”, protestou ele no Twitter, um de seus principais veículos de manifestação desde os tempos em que ainda era “apenas” um bilionário com aspirações políticas à Casa Branca.

O Departamento de Justiça e várias comissões do Congresso dos Estados Unidos investigam alegações de cumplicidade entre a Rússia e o comitê de campanha de Trump para ajudá-lo a vencer as eleições e chegar à presidência do país. O caso virou uma espessa nuvem sobre a Casa Branca e, apesar dos desmentidos diários, o presidente não foi capaz de dissipar a mesma.

De acordo com o presidente, “apesar da falsa caça às bruxas que acontece nos Estados Unidos, a economia e o emprego estão ótimos. Regulações para baixo, empregos e entusiasmo para cima!”.

Imprensa

Trump voltou a criticar a imprensa das “notícias falsas” por sua presença intensa na rede social. “A mídia das notícias falsas detesta quando eu uso o que se tornou uma rede social muito poderosa – mais de 100 milhões de pessoas! Eu consigo contorná-los”, escreveu Trump.

O presidente já afirmou em diversas oportunidades que considera toda a polêmica sobre seu relacionamento com a Rússia o que chama de “fake news”.

Em um tuíte recente, Trump escreveu que os americanos “testemunha, a maior caçada às bruxas na história política americana, liderada por algumas pessoas muito ruins e conflituosas”.

Notícias publicadas por parte da imprensa americana indicam que o procurador especial designado para acompanhar o caso da Rússia, Robert Mueller, está investigando o próprio presidente.

Trump seria objeto de investigação por suposta obstrução de justiça, ao ter pressionado o ex-diretor do FBI James Comey a ‘esquecer’ de continuar investigando um alto funcionário da Casa Branca, o ex-assessor Michael Flynn.

