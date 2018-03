Donald Trump afirma que pode viajar a Jerusalém para inaugurar embaixada dos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (5) que pode viajar a Israel para inaugurar formalmente a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém que se espera que comece a operar no próximo mês de maio. “Se puder, irei”, disse ele, ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A informação é da agência de notícias EFE.

Trump não esclareceu se viajaria para Jerusalém em maio ou depois, dado que a intenção de Washington é inaugurar nessa data somente uma pequena delegação da missão diplomática, composta pelo próprio embaixador e poucos assessores, enquanto se constrói uma embaixada definitiva.

Acordo de Paz

Além disso, Trump expressou otimismo a respeito do futuro dos seus esforços de paz entre israelenses e palestinos, apesar da sua decisão de transferir para Jerusalém a embaixada americana ter feito com que as autoridades palestinas o descartassem como mediador nesse processo.

“Acredito que os palestinos querem voltar à mesa negociadora, querem muito. Se não fizerem isso, não teremos paz, e isso também é uma possibilidade”, declarou Trump.

Netanyahu, por sua parte, agradeceu de novo ao “histórico” reconhecimento do Jerusalém como capital de Israel e comparou sua relevância com, entre outras coisas, a Declaração de Balfour de 1917, na qual o então secretário de Relações Exteriores britânico prometeu aos judeus uma pátria no Oriente Médio. “Isto é algo que nosso povo lembrará durante anos e anos”, afirmou.

O premiê israelense também salientou a preocupação mútua dos EUA e de Israel sobre as atividades do Irã na região do Oriente Médio e disse que “é preciso deter” esse país.

Acusado de corrupção

Netanyahu viaja no momento em que é acusado de corrupção e fraude por ter cedido contratos lucrativos a grandes barões de mídia em troca de cobertura favorável na imprensa e também de ter subornado juízes em um caso que envolvia sua esposa, Sara.

Na sexta-feira, os dois prestaram depoimento à polícia antes de o primeiro ministro embarcar para Washington. Netanyahu afirmou que não há razão para adiantar as eleições no país, um pedido de membros de sua base aliada. “Não tem razão pra isso e com boa vontade não vai acontecer. Eu tenho boa vontade e espero que meus parceiros de coalizão tenham também. Se trabalharmos juntos este governo pode terminar seu termo em 2019”, disse.

Trump, que deve receber agradecimentos entusiastas de Netanyahu pela postura na mudança diplomática da Embaixada, tem seus próprios problemas em casa. Apesar de não estar sendo diretamente acusado, como Netanyahu, enfrenta uma investigação do FBI sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Assim como Netanyahu, Trump classificou investigações e acusações da imprensa como “caça às bruxas” e tentou desacreditar os envolvidos.

No último final de semana, em um almoço com doadores de campanha em seu hotel de Mar-a-Lago, na Flórida, ele mostrou descontentamento com o fato de que suas ações na campanha de 2016 estão sob escrutínio e as da concorrente Hillary Clinton, não.

Deixe seu comentário: