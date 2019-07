Donald Trump afirma que vai trabalhar para acordo de livre comércio entre Brasil e EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que deseja trabalhar um acordo comercial com o Brasil, abrindo portas para o “livre comércio” entre os dois países.

Para repórteres na Casa Branca, Trump elogiou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o chamou de “homem maravilhoso”, além de reiterar que os EUA têm um “bom relacionamento com Brasil”.

“Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu tenho um relacionamento fantástico com o presidente (do Brasil). Ele é um grande cavalheiro. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso, é um elogio. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa”, disse à uma repórter brasileira.

Trump ainda explicou que vê o País Brasil como um grande parceiro comercial. “Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial, eles nos cobram muitas tarifas, mas nós amamos essa relação”, concluiu.

