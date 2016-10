Donald Trump aparece em filme erótico da Playboy

Nos últimos dias, o candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, ganhou as manchetes dos jornais por ataques contra a ex-Miss Universo Alicia Machado. Pelo Twitter, o bilionário acusou a venezuelana vencedora do concurso de beleza em 1996 de ter um “passado sexual repugnante”, por supostamente ter sido filmada em vídeos pornográficos. Agora, o próprio Trump está sendo acusado de participação em um filme pornô. O site BuzzFeed publicou um vídeo que mostra o candidato num filme erótico da Playboy gravado em 2000.

“Se falou muito sobre vídeos de conteúdo sexual e, num estranho giro de acontecimentos, uma fita para adultos apareceu hoje (sexta-feira), e sua estrela é Donald Trump”, disse o porta-voz da campanha da democrata Hillary Clinton, Nick Merrill.

No vídeo da “Playmate 2000”, com as gêmeas Darlene e Carol Bernaola, Trump faz uma rápida aparição. Ele aparece em frente a uma limousine da Playboy, cercado por belas mulheres, estourando uma garrafa de champagne. O filme fez parte de uma campanha da revista para a escolha da Playmate do ano, com viagens a diferentes cidades americanas. No caso, Trump dá as boas-vindas às modelos em Nova York.

“Beleza é beleza, e vamos ver o que acontece em Nova york”, diz Trump, no filme.

