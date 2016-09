Donald Trump aparece numa capa de revista transformado em Adolf Hitler, o cruel criminoso nazista

A revista literária mexicana Letras Libres causou polêmica nas redes sociais ao apresentar a capa do mês de outubro que traz uma fotografia do candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump com os dizeres “fascista americano” estampado sobre a sua boca, simulando um tipo de bigode como o usado pelo líder da Alemanha nazista Adolf Hitler.

A ideia da capa partiu do fundador da revista, Enrique Krauze, crítico ferrenho de Trump. O responsável pela publicação condena os comentários feitos pelo político americano sobre o México e sua população. Há poucos meses, Trump disse que o país estava mandando para os Estados Unidos criminosos e estupradores. Ele ainda chegou a dizer que era a favor da construção de um muro na fronteira entre os dois países.

Assim, por meio de redes sociais, Krauze tem feito declarações condenando a eleição de Trump, que acusa de ser um “sociopata bêbado”.

Comentários