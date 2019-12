Mundo Donald Trump critica escolha da ativista Greta Thunberg como personalidade do ano: “Ridículo”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

"Tão ridículo. Greta precisa trabalhar em seu problema de controle da raiva, depois ir a um bom filme antigo com um amigo", disse Trump Foto: Reprodução/The White House Presidente Donald Trump vai enfrentar fase decisiva do processo de impeachment na semana que vem. (Foto: Reprodução/The White House) Foto: Reprodução/The White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a ativista do clima Greta Thunberg, dizendo nesta quinta-feira (12) que é “ridículo” que a jovem sueca tenha sido nomeada Personalidade do Ano da Time em 2019.

Greta, de 16 anos, foi anunciada na quarta-feira (11) como ganhadora do prêmio anual da revista por seu trabalho, inspirando milhões de jovens a agir contra as mudanças climáticas. É a pessoa mais jovem a conseguir este reconhecimento.

“Tão ridículo. Greta precisa trabalhar em seu problema de controle da raiva, depois ir a um bom filme antigo com um amigo! Calma Greta, calma!”, escreveu Trump, de 73 anos, no Twitter, em resposta a um comentário parabenizando a adolescente. Essa não foi a primeira vez que o presidente norte-americano foi hostil com a jovem.

Em setembro, Trump retuitou um vídeo de um discurso da adolescente durante uma cúpula do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), no qual Greta denunciou com raiva os líderes mundiais por não terem enfrentado as mudanças climáticas: “Como vocês se atrevem?”, disse ela.

Trump comentou sarcasticamente: “Ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Muito bom de ver!”. Greta também foi alvo de crítica esta semana do presidente Jair Bolsonaro, que a chamou de “pirralha”. Em resposta, a jovem resolveu adotar a mesma palavra na descrição de seu perfil no Twitter.

