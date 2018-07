Donald Trump culpou a “estupidez” do seu próprio país pela má relação com a Rússia

O presidente americano, Donald Trump, culpou a “tolice e estupidez dos Estados Unidos” pelo mau relacionamento entre Washington e Moscou, horas antes de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia “curtiu” o comentário de Trump no Twitter, no qual o presidente dos EUA criticou a investigação em seu país sobre a suposta interferência russa nas eleições americanas de 2016, assim como políticas anteriores dos Estados Unidos.

“Nossas relações com a Rússia nunca foram tão ruins por causa de anos de insensatez e de estupidez dos Estados Unidos e, agora, (por causa da) caça às bruxas manipulada!”, tuitou Trump, referindo-se à investigação da trama russa conduzida pelo procurador especial Robert Mueller. O presidente republicano também criticou seu antecessor, o democrata Barack Obama, acusando-o de não ter reagido antes a essa situação.

Na semana passada, Mueller denunciou 12 agentes da Inteligência militar russa, acusados de invadir computadores ligados à campanha de Hillary Clinton para roubar e divulgar documentos.

O Kremlin disse não ter muitas expectativas para a reunião entre Trump e Putin, mas afirmou esperar que a cúpula seja um “primeiro passo” para resolver a crise entre os dois países.

Bom começo

Após duas horas reunidos numa sala apenas com seus intérpretes, os dois presidentes passaram a um encontro bilateral mais abrangente, sentados a uma mesa de conferência acompanhados de altos funcionários de ambos os países.

Trump disse que “foi um bom começo” o dilálogo inicial a sós com Putin.

Trump manifestou sua esperança de chegar a uma relação “extraordinária” com seu colega russo, o presidente Vladimir Putin, no início da histórica cúpula em Helsinque nesta segunda-feira.

“Acho que nós teremos uma relação extraordinária (…) Entender-se bem com a Rússia é uma coisa boa, não uma coisa ruim”, declarou, ao lado de Putin.

O presidente russo, por sua vez, afirmou a Trump que chegou o momento de falar dos temas delicados.

Entrosamento

Na cúpula, o magnata americano espera estabelecer uma relação pessoal com o ex-oficial da KGB, que dirige a Rússia desde 2000. É difícil, porém, prever que tom adotará Trump, conhecido por sua tendência à provocação.

Muitos diplomatas e analistas temem que o presidente americano faça uma série de concessões a Putin, em questões como a guerra na Síria, ou a anexação da Crimeia por parte da Rússia.

O avião de Putin aterrissou às 10h GMT (7h em Brasília), no aeroporto internacional da capital finlandesa, um dia depois de ter assistido, em Moscou, à final do Mundial de futebol.

Já Trump e sua mulher, Melania, que chegaram a Helsinque no domingo, começaram o dia com um café da manhã com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e sua esposa, Jenni Haukio.

“Acredito em ter reuniões com Rússia, China, Coreia do Norte. Nada de ruim vai resultar disso e talvez saia algo de bom”, declarou Trump, no domingo, em entrevista à rede CBS, na qual reconheceu que ia ao encontro com Putin com “baixas expectativas”. Já Putin não comentou sobre suas expectativas, ou objetivos, em relação à cúpula com Trump.

“O estado das relações bilaterais é muito ruim”, resumiu seu conselheiro Yuri Ushakov. “Devemos começar a restabelecê-las”, acrescentou.

O encontro acontece no palácio presidencial, no centro da capital finlandesa, um local com uma longa tradição de acolhida das cúpula entre os dois países. Primeiramente, os líderes vão se reunir sozinhos com seus intérpretes e, depois, serão acompanhados de suas respectivas delegações para um almoço de trabalho.

Síria

A Síria terá, certamente, um lugar de destaque nas conversas entre os dois dirigentes.

Trump está impaciente para se distanciar desse conflito e retirar as tropas americanas estacionadas no país.

Já a Rússia, que intervém em apoio ao regime de Bashar Al-Assad desde 2015, mantém a intenção de desempenhar um papel-chave na Síria.

Assim como seus antecessores democratas e republicanos, Trump já se reuniu com Putin, mas, desta vez, o formato do encontro e o momento escolhido fazem dele um evento especial.

A cúpula desta segunda é a última etapa de uma viagem de uma semana pela Europa, na qual Trump atacou duramente seus aliados, especialmente a Alemanha, sem criticar o presidente russo.

Antes do início da cúpula com Putin, Trump comentou com o presidente finlandês Sauli Niinistö que a Otan “nunca foi tão forte como agora”.

“A Otan nunca foi tão forte, a Otan nunca esteve tão unida”, disse o presidente americano. E acrescentou, sobre a conferência da semana passada: “Foi um pouco complicado no início, mas finalmente surgiu o amor.”

A conferência foi marcada por um clima tenso pelas declarações de Trump, que acusou seus aliados de contribuírem pouco para os gastos militares da organização.

Deixe seu comentário: