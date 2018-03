Donald Trump demite o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e anunciou, nesta terça-feira (13), Mike Pompeo para o cargo. O cargo de diretor da CIA, que até agora pertencia a Pompeo, ficará com Gina Haspel, a primeira mulher a assumir o posto.

O anúncio foi feito por Trump em seu Twitter. “Mike Pompeo, diretor da CIA, vai se tornar nosso novo secretário de Estado. Ele fará um trabalho fantástico! Obrigado, Rex Tillerson, por seu serviço! Gina Haspel vai se tornar a nova diretora da CIA, e a primeira mulher escolhida para o cargo. Parabéns a todos!”

Tillerson retornou de uma viagem ao continente africano horas antes do anúncio de Trump. A saída dele do cargo representa a maior troca no governo Trump até o momento. Os rumores de que Tillerson deixaria o cargo começaram ainda em 2017. Em outubro, uma reportagem da NBC News afirmou que ele esteve perto de renunciar após tensões com Trump.

A reportagem dizia que Tillerson chegou a chamar o presidente de “imbecil” na presença de vários membros do governo. A publicação afirmava que ele tinha sido convencido pelo vice-presidente, Mike Pence, e outras autoridades a permanecer no cargo.

Publicamente, Trump criticou várias iniciativas diplomáticas de Tillerson, inclusive na segunda-feira (12), quando os comentários do ex-secretário sobre o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra pareciam em desacordo com os da Casa Branca.

Segundo uma fonte da Casa Branca citada pela agência de notícias Reuters e pela emissora americana CNN, a demissão de Tillerson tem a ver com o desejo do presidente em ter uma equipe “nova” liderando suas negociações com a Coreia do Norte, e uma série de acordos comerciais que estão em curso.

Mike Pompeo

Antes de assumir o comando da CIA, em janeiro, Pompeo era um membro republicano da Câmara dos EUA, representando o Kansas. Ele é um oficial aposentado do Exército, formado pela Academia Militar dos EUA de West Point e com passagem pelo departamento de direito de Harvard. Pompeo, de 54 anos, regularmente informa Trump a respeito de questões de inteligência e é considerado, dentro do círculo do presidente, uma das vozes mais “linha-dura” a respeito da Coreia do Norte.

O agora secretário de Estado também minimizou a extensão da suposta intervenção russa nas eleições presidenciais americanas em 2016, dizendo que Moscou já tentava influenciar os pleitos americanos há décadas. A questão é uma das maiores polêmicas dentro da administração Trump.

Assim como o presidente, Pompeo é um severo crítico do Irã e já defendeu o desmantelamento do acordo firmado em 2015, sob a administração de Barack Obama, que interrompe o programa nuclear do país em troca do alívio de sanções. Em outubro, ele disse que o Irã estava montando um aparato para “ser o poder hegemônico da região”.