Donald Trump deveria tratar as mulheres com mais respeito, dizem Bill e Melinda Gates

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria tratar as pessoas, especialmente as mulheres, com mais respeito e continuar a investir em países mais pobres por causa da segurança global, disse o casal Bill e Melinda Gates, na terça-feira (13). Em carta aberta anual na qual respondem perguntas sobre sua fundação, eles criticaram os cortes propostos por Donald Trump na ajuda externa fornecida pelos Estados Unidos e disseram que ele tinha a responsabilidade de dar bom exemplo e encorajar todos os norte-americanos através de suas declarações e políticas.

“Desejo que o nosso presidente trate as pessoas, e especialmente as mulheres, com mais respeito quando fala e usa o Twitter”, disse Melinda Gates na carta. “A igualdade é um importante princípio nacional. A inviolabilidade de cada indivíduo, independentemente de raça, religião, orientação sexual ou gênero, é parte do espírito do nosso país.”

Durante a campanha eleitoral de 2016 contra a candidata presidencial democrata Hillary Clinton, Trump foi criticado por insultar as mulheres, e por suas observações, capturadas em vídeo, em que se gabava de apalpá-las. A carta, em que Bill e Melinda Gates se propuseram a responder “as 10 perguntas mais difíceis”, também menciona os planos da Trump de cortar dinheiro gasto para combater doenças e pobreza no exterior.

“Esses esforços salvam vidas… e eles deixam os norte-americanos mais seguros ao tornar os países pobres mais estáveis ​​e acabar com os surtos de doenças antes de se tornarem pandemias”, disse Bill Gates. “O mundo não é um lugar seguro quando mais pessoas estão doentes ou com fome.” A proposta da Trump de cortar fundos para a diplomacia e a ajuda externa enfrentou resistência no Congresso na segunda-feira, uma vez republicanos juntaram-se aos democratas na oposição às reduções.

Doações

Em 2017, Gates doou 5% de sua fortuna, dentro das ações da Microsoft, a maior doação já feita pelo empresário desde o ano de 2000. O bilionário doou 64 milhões de ações de uma das maiores fabricantes de software do mundo, no valor de US$ 4,6 bilhões em 6 de junho, de acordo com um comunicado da Securities & Exchange Commission.

A maior parte das doações foi para a Fundação Bill & Melinda Gates, instituição de fins filantrópicos dirigida por ele e sua esposa, segundo a Bloomberg. O bilionário de 61 anos já havia doado US$ 16 bilhões em ações da Microsoft em 1999 e US$ 5,1 bilhões em 2000, segundo cálculos da Bloomberg.

Bill e Melinda Gates doaram cerca de US$ 35 bilhões desde 1994, com base no valor atual das ações, de acordo com uma revisão de duas décadas dos retornos fiscais da Fundação Gates. A entidade criou o Giving Pledge em 2010 com o investidor bilionário Warren Buffett, e ambos se juntaram a outras 168 pessoas que prometeram doar a maior parte de suas fortunas para caridade. Gates mantém uma fortuna estimada em US$ 86,1 bilhões, segundo o Índice de Bilhões da Bloomberg.

