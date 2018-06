Donald Trump disse que a Coreia do Norte “está destruindo” centros nucleares, mas afirmou que as sanções contra o país estão mantidas por enquanto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12), em entrevista coletiva após o encontro com o ditador Kim Jong-un, que a Coreia do Norte “já está destruindo seus principais centros de testes nucleares”, mas que as sanções contra o país serão mantidas por enquanto.

Durante o encontro dos dois líderes em Singapura, foi assinado um documento com o compromisso da Coreia do Norte com a desnuclearização completa da península coreana. O fim da produção de armas nucleares era uma condição imposta pelos EUA para a realização da histórica cúpula.

O compromisso de abandonar as atividades nucleares já havia sido firmado na Declaração de Panmunjon, assinada após o encontro dos líderes das duas Coreias, em abril. No entanto, os acordos não estabelecem metas ou detalhes de como serão colocados em prática para que o abandono da produção seja feita de forma completa, irreversível e verificável, como pedem os Estados Unidos.

Em 2017 e no início de 2018, o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) impôs sanções econômicas contra a Coreia do Norte, visando setores como os do ferro, carvão, pesca, têxtil, petróleo e derivados. As medidas restritivas, amplamente defendidas por Washington, foram aprovadas com o objetivo de pressionar Pyongyang a reduzir seus programas nuclear e armamentista.

Nesta terça-feira, Trump afirmou que vai pressionar a Coreia do Norte a abandonar a produção de armas nucleares o mais rápido que puder, mas reconheceu que esse processo pode levar um tempo. Por isso, as sanções serão removidas “quando tivermos certeza de que as armas nucleares não são mais um fator [de risco]”. “Eu realmente estou ansioso para retirá-las [as sanções]”, garantiu.

“Jogos de guerra”

O presidente americano anunciou a suspensão dos “jogos de guerra” na península coreana, aparentemente fazendo referência aos exercícios militares feitos pelos EUA em conjunto com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte considera as manobras militares uma provocação.

Trump disse que espera eventualmente retirar as forças dos EUA da Coreia do Sul, mas declarou que essa medida não está sendo discutida no momento. “Eu quero retirar os nossos soldados. Quero trazer nossos soldados de volta para casa. Mas isso não faz parte da equação agora. Espero que isso eventualmente aconteça.”

Na avaliação do chefe de Estado americano, as negociações com Kim foram “francas, diretas e produtivas”. O presidente afirmou que Kim aceitou o seu convite para visitar a Casa Branca e que ele pretende visitar Pyongyang “em um certo momento”.

Direitos humanos

Trump afirmou que abordou a questão dos direitos humanos durante o encontro. “Nós discutimos e discutiremos mais no futuro.” Em especial, o caso do estudante americano Otto Warmbier, que morreu após ter ficado preso na Coreia do Norte. “Foi uma coisa terrível, brutal. Otto foi alguém que não morreu em vão”, afirmou.

