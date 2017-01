Donald Trump diz que a Coreia do Norte não vai construir arma nuclear capaz de atingir os Estados Unidos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Norte não vai completar o desenvolvimento de uma arma nuclear capaz de atingir partes do território americano. “Isso não vai acontecer!”, postou ele em sua conta no Twitter.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que o país estava perto de testar um míssil balístico intercontinental, apesar de alguns especialistas dizerem que eles estão a anos de distância de serem capazes de disparar uma arma nuclear que chegue até os Estados Unidos.

De acordo com Jong-un, “a Coreia do Norte progrediu muito como potência nuclear e militar, impulsionada pelo sucesso dos dois testes nucleares do país no ano passado.”

Comentários