Donald Trump diz que não quer “pessoa pobre” em seu gabinete. Ele é criticado por ter aliados muito ricos em sua equipe

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump em um evento na noite de quarta-feira que não quer “uma pessoa pobre” desempenhando funções econômicas em seu gabinete. A elevada situação financeira de integrantes da equipe de Trump tem sido alvo de críticas no país. Diante de uma multidão em ato para comemorar a vitória dos republicanos na eleição da deputada Karen Handel na Geórgia em Cedar Rapids, Iowa, o chefe de Estado declarou:

“Alguém disse: por que você indicou uma pessoa rica para ficar a cargo da economia? E Wilbur (secretário de Comércio, Wilbur Ross) é uma pessoa muito rica a cargo do comércio. Eu disse: Porque é o tipo de pensamento que queremos”, disse. “Não podemos mais ter o mundo tomando vantagem sobre nós. Amo todas as pessoas, ricas e pobres, mas nessas posições em particular, eu apenas não quero uma pessoa pobre. Faz sentido?”

O presidente explicou que Ross e seu assessor econômico, Gary Cohn (ex-presidente do banco Goldman Sachs), “tiveram que ceder muito para ocupar esses cargos” e que Cohn, em particular, “foi de uma remuneração enorme para muito pouco”.

O gabinete de Trump é reconhecido como um dos mais ricos na História dos Estados Unidos, com estimado US$ 1,4 bilhão em ativos, segundo documentos financeiros divulgados este mês, segundo o jornal “Huffington Post”. Muitos membros do Congresso se opuseram a indicação de alguns nomes na formação ministerial de Trump, alegando que o grupo forma um “gabinete de milionários”.

Seis escolhidos de Trump que não resistiram aos primeiros meses de governo

Michael Flynn

O conselheiro de Segurança Nacional se demitiu do cargo após ser acusado de ter feito contatos com a Rússia antes da posse de Trump para discutir o levantamento de sanções de Washington a Moscou. Pela lei americana, ele não poderia ter tratado de assuntos diplomáticos antes de assumir o cargo.

Andrew Puzder

Indicado para o Departamento do Trabalho, desistiu da nomeação. No passado, ele contratara serviços domésticos de uma estrangeira em situação ilegal no país. O fato custou o apoio de parcela significativa dos senadores republicanos, enquanto os democratas o criticavam desde sua indicação.

Vincent Viola

O fundador da financeira Virtu Financial e dono da equipe de hóquei Floria Panthers retirou sua candidatura para o cargo de secretário do Exército devido a entraves ligados a questões financeiras. Ele informou que não seria aprovado no processo de confirmação no Congresso devido às regras do Pentágono sobre conflitos de interesse.

Chris Christie

Nem chegou até a posse. Trump o afastou do cargo de chefe da equipe de transição pouco após ter sido eleito. Segundo informações da imprensa, a saída dele teria sido motivada por influência de Jared Kushner, genro e assessor do presidente, e cujo pai fora condenado por crimes financeiros em Nova Jersey quando Christie era procurador-geral do estado.

Philip Bilden

Empresário e ex-agente de Inteligência Militar do Exército, o indicado para o cargo de secretário da Marinha retirou sua candidatura por questões de conflito de interesses. Ele afirmou que não teria como satisfazer os requerimentos do escritório de ética do governo sem prejudicar os interesses financeiros de sua família.

Mike Dubke

O diretor de Comunicação se demitiu da Casa Branca após três meses no cargo. O motivo não é conhecido, mas há relatos de que ele e a equipe de Trump não se alinharam. Dubke trabalhava estreitamente com o porta-voz Sean Spicer, mas não ficava nos bastidores. (AG)

