Donald Trump diz que os Estados Unidos não irão tolerar “abusos comerciais crônicos”

O presidente americano Donald Trump afirmou, na manhã desta sexta-feira (10), que os Estados Unidos não vão mais tolerar “abusos comerciais crônicos”. A declaração foi dada durante o APEC (Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), no Vietnã.

Trump declarou que os Estados Unidos estavam preparados para trabalhar com os países da APEC desde que “respeitem um comércio recíproco justo”. Ele ainda lembrou a sua promessa de campanha America First, que defendia um comércio internacional com uma base igualitária.

Segundo Trump, o comércio livre custou milhões de empregos aos americanos e ele quer corrigir esse desequilíbrio. A APEC reúne 21 economias da região do Pacífico, o equivalente a cerca de 60% do PIB mundial.

Encontro com Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também participa do fórum. Porém, contrariamente à afirmação feita pelo Kremlin na quinta-feira (09), a Casa Branca afirma que eles não se reunirão bilateralmente, segundo a France Presse.

“No que se refere a uma reunião com Putin, nunca houve nada confirmado e não haverá nada por problemas de agenda em ambos os lados”, disse à imprensa a assessora do presidente, Sarah Sanders, pouco depois da chegada do avião presidencial Air Force One ao aeroporto de Danang, na manhã desta sexta.

Viagem à Ásia

Essa é quarta parada da viagem do Trump à Ásia. Ele já passou por Japão, Coreia do Sul e China. Após a visita ao Vietnã, ele segue para Manila, nas Filipinas, para participar do Fórum da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

Na quinta-feira, em Pequim, Trump assinou com o presidente da China, Xi Jinping, acordos comerciais no valor de US$ 253,4 bilhões. Descritos como “um milagre histórico” pelo lado chinês, eles afetam os setores energético, automobilístico, tecnológico e aeronáutico, entre outros.

Já a visita à Coreia do Sul foi marcada pela tensão na relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Trump disse que o país é uma ameaça mundial e que a crise exige uma ação que deve mobilizar outras potências mundiais, como a China e a Rússia.

Trump disse ter visto progressos na relação com a Coreia do Norte e fez um apelo para que o governo de Kim Jong-un aceitasse negociar. Porém, fez uma demonstração de força militar ao anunciar que posicionou porta-aviões e um submarino na região da península coreana. “Não nos provoque”, afirmou o mandatário americano. Do ponto de vista dos acordos econômicos, Trump anunciou que a Coreia do Sul comprará armas americanas.

No Japão, Trump afirmou que o tempo da “paciência estratégica” com a Coreia do Norte acabou e recebeu apoio à decisão de manter todas as opções sobre a mesa ante as provocações de Pyongyang. Ele se encontrou com o imperador do Japão, Akihito.

Deixe seu comentário: