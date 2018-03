Donald Trump enalteceu as vendas militares dos Estados Unidos para Arábia Saudita e elogiou o príncipe herdeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou na terça-feira (20) o poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e enalteceu vendas de defesa dos Estados Unidos como um impulso para empregos norte-americanos, mesmo com o envolvimento de Riad na guerra civil do Iêmen enfrentando críticas. As informações são da agência de notícias Reuters.

No Salão Oval, Trump e o príncipe herdeiro enalteceram a força de laços entre EUA e Arábia Saudita, que haviam ficado mais tensos sob o governo Obama em parte por visões divergentes em relação ao Irã, rival regional de Riad.

Diferentemente de Trump, que assumiu uma postura linha-dura contra o Irã similar à do príncipe herdeiro saudita, que comparou o líder supremo do Irã a Adolf Hitler.

As conversas foram parte da primeira visita do príncipe aos Estados Unidos desde que se tornou no ano passado o herdeiro aparente para suceder o rei Salman.

O tratamento de tapete vermelho de Trump destacou o forte apoio de seu governo ao príncipe herdeiro, que realizou uma operação anticorrupção que consolidou seu poder e cujas agressivas políticas externas têm causado inquietação entre alguns aliados ocidentais.

Ao mesmo tempo, o reino tem testemunhado um cauteloso novo clima de liberdades sociais com a ascensão do príncipe herdeiro de 32 anos ao poder após décadas de governantes mais velhos.

Trump e o príncipe Mohammed discutiram um acordo no ano passado para 200 bilhões de dólares em investimentos sauditas com os EUA, incluindo grandes compras de equipamentos militares norte-americanos. Trump disse que as vendas militares contribuíram para a criação de 40 mil empregos norte-americanos.

Trump apresentou gráficos para mostrar a profundidade de compras sauditas de equipamentos militares norte-americanos, variando de navios e sistemas de mísseis a aviões e veículos de combate.

“A Arábia Saudita é uma nação muito rica, e eles vão dar aos Estados Unidos parte desta riqueza, esperançosamente, na forma de empregos, na forma de compra dos melhores equipamentos militares de qualquer lugar do mundo”, disse a repórteres.

Armamentos

Segundo informações da agência de notícias Ansa, o governo dos Estados Unidos aprovou a venda de US$ 1 bilhão em armamentos para a Arábia Saudita.

Conforme o Departamento de Estado, o negócio inclui 6,5 mil mísseis, além de suporte, manutenção e peças de reposição para tanques, helicópteros e outros equipamentos do arsenal do país árabe. Agora o acordo precisa passar pela aprovação do Congresso, o que deverá ocorrer em até 30 dias.

O anúncio acontece dois dias após a visita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que se reuniu com Trump, para discutir investimentos mútuos.

A Arábia Saudita é a principal aliada de Washington no Oriente Médio e está envolvida em conflitos na região, como a guerra no Iêmen, onde é acusada de bombardear civis em ataques contra rebeldes xiitas.

Deixe seu comentário: