Donald Trump não para de surpreender e agora quer se reunir com o presidente da Rússia Vladimir Putin em Washington

O presidente dos Estados Unidos não para de surpreender. Na quinta-feira (19), ele disse que espera voltar a se reunir com Vladimir Putin. Desta vez em Washington. Isso apenas três dias depois de Donald Trump estarrecer o mundo ao dizer, ao lado do presidente russo, que confiava mais nele do que nos serviços de inteligência dos Estados Unidos.

Se um encontro já causou uma tempestade na política americana, imagine um segundo? Trump já imaginou. E a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente pediu aos assessores que convidassem Putin para visitar Washington nos próximos meses, e que essas conversas já começaram.

O presidente americano já tinha escrito que estava ansioso para que um novo encontro, para começar a implementar alguns dos muitos assuntos discutidos, incluindo terrorismo, Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, comércio, Ucrânia, paz no Oriente Médio, Coreia do Norte e mais.

Em Moscou, Putin falou sobre um desses assuntos: a Ucrânia. Acusou a Otan – a Aliança Militar do Ocidente – de estreitar relações com a Ucrânia, que a Rússia invadiu em 2014. Putin disse que vai responder apropriadamente a passos agressivos que ameacem a Rússia.

Putin também divulgou imagens do que seriam novas armas nucleares e convencionais, isso três dias depois de supostamente ter discutido com Trump formas de diminuir os arsenais nucleares. O presidente russo também afirmou que forças internas nos Estados Unidos estão colocando em risco as relações entre os dois países por causa de disputas políticas.

O Departamento de Justiça americano indiciou doze agentes russos por terem invadido computadores americanos nas eleições de 2016.

Na Finlândia, Putin disse que os americanos poderiam interrogar esses agentes, desde que os Estados Unidos permitissem que os russos também interrogassem vários americanos, incluindo um ex-embaixador em Moscou.

Trump primeiro descreveu a oferta russa como incrível. Mas na quinta-feira (19), a Casa Branca afirmou que Trump descartou a ideia.

Preparação

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, o assessor de segurança nacional John Bolton foi encarregado pelo presidente de fazer um convite para que Putin visite Washington no outono do hemisfério norte, que começa em setembro, e as discussões sobre o assunto já foram iniciadas.

“A cúpula com a Rússia foi um grande sucesso, exceto pela real inimiga das pessoas, a mídia das notícias falsas. Espero pela nossa segunda reunião para que possamos começar a implementar algumas das muitas coisas discutidas”, disse Trump pelo Twitter.

Em um discurso a embaixadores da Rússia reunidos em Moscou, Putin denunciou nesta quinta que há “forças” nos Estados Unidos “prontas para sacrificar as relações russo-americanas”, dois dias depois da cúpula em Helsinque com seu colega Donald Trump.

“Nós vemos que há forças nos Estados Unidos que estão prontas para, facilmente, sacrificar as relações russo-americanas em suas ambições”, declarou.

O presidente russo disse que seria inocente esperar que problemas de anos fossem resolvidos no espaço de algumas horas, mas que o caminho para melhorar os laços bilaterais havia começado.

Declarações pós-reunião

O presidente americano tem sido criticado pela maneira como vem se expressando sobre o assunto desde que concedeu uma entrevista coletiva conjunta com Putin na segunda-feira, após um encontro privado em Helsinque, na Finlândia.

Na ocasião, ele disse que não acreditava que a Rússia tinha interferido nas eleições americanas de 2016 e que confiava na palavra de Putin, contrariando as indicações das agências de inteligência dos Estados Unidos, que inclusive apontam que russos continuam tentando influenciar a política americana e podem tentar novos ataques nas eleições legislativas deste ano.

As declarações foram muito mal recebidas pela imprensa e até mesmo por aliados de Trump no Partido Republicano, que as consideraram “inaceitáveis”.

Na terça, em uma conversa com jornalistas na Casa Branca, o presidente americano afirmou que tinha se expressado mal e que, na verdade, queria dizer que “não tinha porque a Rússia não ser culpada”.

Ele também garantiu que aceitava as conclusões das agências de inteligência e acreditava na interferência russa nas eleições, embora o resultado final não tenha sido influenciado.

Na quarta disse que considera Putin pessoalmente responsável pelas tentativas russas de interferir nas eleições presidenciais dos EUA em 2016.

