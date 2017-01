Donald Trump nega ter negÃ³cios com a RÃºssia

Em sua primeira entrevista coletiva em quase seis meses, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (11) que ter a simpatia do líder russo, Vladimir Putin, será uma “vantagem” de sua administração. Ele também negou ter negócios com a Rússia. “Se o Putin gosta do Donald Trump, vejam só pessoal, isso é uma vantagem, não uma desvantagem”, afirmou o republicano.

A entrevista ocorre após a divulgação de um relatório da inteligência americana sobre a suposta coleta, pelo governo da Rússia, de dados comprometedores envolvendo Trump. As supostas informações mantidas por Moscou incluem atividades financeiras e políticas duvidosas. A Rússia teria imagens até mesmo de orgias feitas pelo magnata nova-iorquino na Rússia. “Alguém realmente acredita nessa história?” disse Trump. “Além do mais, eu sou bastante germofóbico. Acredite em mim.” Caso sejam verdadeiros, esses dados poderiam ser usados para chantagear a futura administração dos EUA.

Mais cedo nesta quarta-feira, Trump e o Kremlin negaram o conteúdo do relatório, dizendo se tratar de uma notícia falsa usada para comprometer as relações entre Moscou e Washington. Trump disse na entrevista que os serviços de inteligência dos EUA terão uma “tremenda mancha em seu histórico” caso estejam por trás do vazamento do dossiê com informações não verificadas sobre ele. (Folhapress)

Comentários