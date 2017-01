Donald Trump pressiona e a Ford desiste de construir fÃ¡brica no MÃ©xico

Antes mesmo de tomar posse como 45º presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump fez uma ameaça direta às montadoras americanas Ford e General Motors.

Ele quer que elas mantenham seus investimentos no país e que passem a pagar altas taxas de importação de veículos. Durante a campanha presidencial, o polêmico magnata do ramo de imóveis já havia anunciado que quer forças as empresas americanas que estão produzindo no exterior, especialmente na China, a fabricarem nos EUA.

A pressão feita por Trump já está surtindo efeito. A Ford, que iria investir 1,6 bilhão de dólares (cerca de 6 bilhões de reais) em sua fábrica no México, já mudou de ideia. Agora, a montadora responsável por veículos como a picape Ranger e o sedã Fusion, decidiu mudar os planos e vai investir 700 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais) em sua planta que fica no Estado do Michigan (EUA).

O intuito, segundo a montadora é valorizar a pesquisa e a produção de carros elétricos e autônomos.

