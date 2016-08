Donald Trump promete expulsar os imigrantes ilegais no primeiro dia de governo se for eleito presidente dos EUA

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, vinculou, no sábado (27), a imigração clandestina ao desemprego e prometeu expulsar milhares de pessoas que residem ilegalmente nos Estados Unidos já no início do seu eventual mandato, que começaria em janeiro de 2017.

“No primeiro dia, expulsarei rapidamente os imigrantes criminosos deste país, entre eles centenas de milhares que foram postos em liberdade sob a administração Obama-Clinton”, declarou o magnata em discurso em Iowa.

Trump insistiu no seu projeto de construir um grande muro na fronteira com o México e em seu plano de reforçar os controles para localizar os imigrantes ilegais que tentarem se beneficiar da previdência social ou os estrangeiros que permanecerem sem visto em território americano.

