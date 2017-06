Donald Trump quer colocar painéis solares no muro da fronteira dos Estados Unidos com o México para financiar a obra

As estimativas vão de US$ 8 bilhões a US$ 40 bilhões. Segundo Trump, custaria de US$ 8 bilhões a US$ 12 bilhões. Republicanos dizem que pode chegar a US$ 15 bilhões. A agência de notícias Reuters afirma que o Departamento de Segurança Interna avalia em até US$ 21,6 bilhões. Uma estimativa independente, publicada no “MIT Technology Review”, prevê de US$ 27 bilhões a US$ 40 bilhões. (AE/AG)