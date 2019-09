Donald Trump repete o roteiro de 2016 para tentar embaralhar o processo de seu impeachment

O roteiro é bem conhecido por Donald Trump. O presidente repete a estratégia usada há três anos e tenta atingir o democrata Joe Biden – seu potencial adversário na eleição do próximo ano – da mesma maneira que avançou sobre Hillary Clinton na corrida pela Casa Branca em 2016. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Com receituário que vai da distorção de notícias a ataques pessoais, Trump quer imprimir um trauma na oposição que persista até 2020, ao mesmo tempo em que alimenta um ambiente nebuloso para o inquérito de impeachment aberto contra ele no Congresso.

Foi assim que o republicano fez com que Hillary fosse dragada por suspeitas em torno da fundação Clinton e o escândalo do uso de servidores privados de e-mail quando era chefe da diplomacia americana.

Mesmo que a investigação formal do FBI tenha afirmado que sua conduta fora “extremamente descuidada”, mas não suficiente para recomendar indiciamento, a democrata não conseguiu se livrar da narrativa reforçada por Trump.

Agora, ao mirar Biden –um dos primeiros colocados na arena democrata para a eleição de 2020–, insiste na acusação de que o adversário está envolvido em irregularidades.

“Trump parece estar revivendo a mesma estratégia que usou contra Hillary Clinton, distorcendo reportagens em uma teoria da conspiração complicada e difícil para as pessoas entenderem”, afirma Barbara McQuade, professora especialista em segurança nacional da Universidade de Michigan. “Mas ele vai repeti-la até que ela grude nos eleitores.”

Vice-presidente de Barack Obama, Biden está no centro da crise que pode tirar Trump da Presidência americana.

Na terça-feira (24), a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara, anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o republicano, revendo a postura reticente que adotava até então.

Para derrubar Trump, além da votação na Câmara, de maioria democrata, o Senado precisa declará-lo culpado com apoio de dois terços dos parlamentares, o que hoje é improvável, porque a Casa tem maioria republicana.

Enquanto adversários fazem cálculos sobre sua possível deposição, Trump tenta manter os holofotes em Biden.

“O presidente faz como muitos advogados de defesa em julgamentos criminais: cria distração e confusão levando o público a não saber no que acreditar. É difícil para a parte com o ônus da prova prevalecer quando os tomadores de decisão estão confusos”, explica McQuade.

Pelosi autorizou a abertura do processo após a divulgação de relatos sobre um telefonema em que o presidente dos EUA pressionou o líder da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a investigar o filho de Biden, Hunter Biden, ex-membro do conselho de uma empresa de gás que esteve na mira da procuradoria ucraniana.

O script de Trump é mostrar que Joe Biden pressionou pela demissão do procurador-geral Viktor Shokin, que investigava a empresa na qual Hunter trabalhava.

Pouco importa se Shokin renunciou sob críticas de outros líderes do Ocidente e da população local devido a acusações de que não ia a fundo em investigações de corrupção no país. Ou que o período referente à apuração sobre a empresa de gás não compreende a época em que Hunter trabalhava na companhia.

Para Trump, o que importa é aproveitar a brecha que o pré-candidato democrata deixou ao pedir a demissão de um procurador que investigava uma empresa ligada a seu filho.

Alguns dos aliados de Biden temem que ele repita Hillary e não consiga livrar sua imagem de um processo impopular, abrindo caminho para Elizabeth Warren, democrata mais à esquerda que vem ganhando espaço – e os nichos de eleitores jovens – e já aparece em primeiro lugar em algumas pesquisas.

