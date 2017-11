Donald Trump suspende visita surpresa à fronteira desmilitarizada das duas Coreias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu nesta quarta-feira (8) uma visita à tensa DMZ (zona desmilitarizada) que separa as duas Coreias devido ao mau tempo, que inviabilizou a viagem que fazia de helicóptero ao local, saindo de Seul. A comitiva do presidente americano decolou no quartel de Yongsan, na capital sul-coreana, perto do hotel onde ele está hospedado, mas teve que retornar à base poucos minutos depois por causa das más condições meteorológicas, segundo a Casa Branca.

O governo dos EUA havia dito publicamente que descartava uma visita à zona desmilitarizada durante a visita de dois dias de Trump à Coreia do Sul. O helicóptero presidencial aguardou por alguns minutos em Yongsan – que fica a cerca de 40 quilômetros ao sul do local que Trump visitaria – à espera de que o tempo melhorasse, mas a viagem acabou por fim descartada.

Uma porta-voz da Casa Branca explicou que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, iria se reunir com Trump na DMZ, o que representaria, segundo ela, “um momento histórico”, já que jamais os chefes de Estado dos dois países visitaram juntos a tensa fronteira.

A zona desmilitarizada é uma faixa de quatro quilômetros de extensão repleta de minas na fronteira entre as duas Coreias – que tecnicamente estão em guerra há mais de 65 anos – e o único ponto onde tropas dos países se veem frente a frente. A dura retórica usada por Trump desde a chegada à presidência, além dos contínuos testes com armas por parte de Pyongyang elevaram a tensão a um patamar inédito desde a Guerra da Coreia (1950-1953).

Conflito

Na terça-feira (7), Trump disse que os EUA estão preparados para usar a gama completa de forças militares para impedir um ataque da Coreia do Norte, e ressaltou que está focado em usar “todas as ferramentas disponíveis antes da ação militar” para prevenir um conflito.

“A Coreia do Norte é uma ameaça mundial que requer uma ação mundial”, disse Trump a repórteres, em uma entrevista coletiva ao lado do presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Pouco antes, ele tinha falado em resolver a situação com Pyongyang. “Vamos tratar com os principais generais sobre a situação na Coreia do Norte. Em última instância, tudo será consertado. Sempre se conserta. Tem que se ajeitar.”

Os comentários vieram depois que os dois líderes realizaram conversas formais na residência presidencial Casa Azul, em Seul, onde Moon disse a Trump que espera que sua visita alivie um pouco a ansiedade dos sul-coreanos em relação à Coreia do Norte e sirva como um “ponto de virada na resolução da questão nuclear norte-coreana”.

“Estamos mostrando uma posição muito forte, e acho que eles entendem que temos um poder militar incomparável”, disse Trump, ao ser questionado sobre a postura de Washington diante de Pyongyang e a possibilidade de liderar a Coreia do Norte nas negociações para a desnuclearização.

“Acreditamos que faria sentido para a Coreia do Norte que decidisse se sentar à mesa de negociações e fazer um acordo. É verdade que vejo certo movimento, sim, veremos aonde conduz”, afirmou Trump.

