Donald Trump xingou a ex-assessora que gravou uma reunião na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou novamente nesta terça-feira (14) sua ex-funcionária na Casa Branca Omarosa Manigault Newman, usando os xingamentos “cadela” e “medíocre chorona” — o que representa uma escalada da confrontação pública entre os dois e um rebaixamento do nível das ofensas usadas por Trump contra seus adversários.

Omarosa, que se tornou conhecida ao participar do reality show “O Aprendiz”, protagonizado por Trump, conseguiu um emprego de US$ 180 mil anuais na Casa Branca logo que o atual presidente foi empossado em 2017. Ela divulgou na segunda-feira (13) a gravação de uma conversa particular que teve com o Trump depois que foi despedida, o que causou furor na Casa Branca.

Trump já havia descrito Omarosa como uma “delinquente”, assim que a ex-funcionária divulgou uma gravação de sua demissão pelo chefe de Gabinete, o general reformado John Kelly, feita em uma sala de reuniões confidenciais da Casa Branca. Na terça-feira, a guerra verbal se intensificou para um nível inédito, inclusive por parte de um presidente que frequentemente faz acusações à mídia.

“Quando você oferece um emprego na Casa Branca para uma medíocre chorona, suponho simplesmente que não funciona. Bom trabalho feito pelo general Kelly ao demitir rapidamente essa cadela!”, tuitou Trump nesta terça-feira.

Demissão e gravação

As gravações de Newman, de 44 anos, outrora forte aliada de Trump, representam uma violação da confiança presidencial. Na terça-feira, ela explicou ao canal CBS News por que resolveu fazer as gravações:

“No mundo Trump, todo mundo mente. Todos dizem alguma coisa em um dia e mudam no outro. Eu queria ter esse tipo de registro para o caso de eu me encontrar nessa posição em que estão questionando minha credibilidade”, afirmou ela.

Na fita, uma voz que, segundo ela, é a de John Kelly, alega que “importantes questões de integridade” o levaram a demiti-la. Entre elas, o suposto uso indevido de um carro oficial, que Omarosa negou. Segundo Kelly, ela poderia enfrentar “problemas legais” por sua atitude.

“Gostaria que essa fosse uma despedida amigável”, diz Kelly. “Há problemas legais significativos que, esperamos, não evoluam para algo que será muito ruim para você.”

“Eles me levaram à Situation Room (Sala de Situação), as portas foram trancadas, disseram que eu não podia sair e começaram a me ameaçar, atemorizar e coagir”, afirmou Omarosa numa entrevista ao canal NBC, durante a qual apresentou a gravação.

Simultaneamente ao escândalo, um livro escrito por Omarosa, “Unhinged” (“Transtornado”, em tradução livre), chegou às livrarias nesta terça-feira. A Casa Branca reagiu com irritação à atitude de Omarosa Manigault Newman.

“A simples ideia de que um membro da equipe tenha posto um dispositivo de gravação na Sala de Situação mostra flagrante desprezo pela nossa segurança nacional”, afirmou a porta-voz Sarah Huckabee Sanders num comunicado. “E se gabar disso em rede nacional de TV comprova ainda mais a falta de caráter e integridade dessa ex-funcionária insatisfeita”, completou.