Donas da ONG Pata Voluntária são presas suspeitas de fraude para arrecadar dinheiro

As proprietárias da ONG Pata Voluntária, que fazem trabalho de acolhimento de animais abandonados em Maceió (AL), foram presas na tarde de sexta-feira (5), suspeitas de fraude para conseguir dinheiro de doações. Os delegados Leonam Pinheiro, Thiago Prado e Fábio Costa informaram que as três presas são: Amropali Mondal, 29 anos, Maria Gisele, 23, e Nayane Petrucia, 26. Eles disseram que Nayane confessou o crime e as outras duas permaneceram em silêncio.

Segundo o delegado Leonam, elas serão responsabilizadas por estelionato e associação criminosa. Já o delegado Thiago afirmou que a polícia encontrou animais silvestres em um apartamento.

Na última quinta (4), o perfil da ONG nas redes sociais, que tem 1,5 milhão de seguidores, postou um pedido de ajuda, relatando um assalto sofrido no abrigo:

A Polícia Civil ainda não deu detalhes da investigação e informou que as suspeitas estão prestando depoimento na sede da Divisão Especial de Investigação de Capturas (Deic) sobre o caso.

