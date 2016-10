Dono de academia é morto na frente da filha de 4 anos em supermercado na Zona Sul de Porto Alegre

Um homem foi morto com pelo menos 14 tiros na frente da filha, de 4 anos, no estacionamento do supermercado Zaffari no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (20). A vítima, identificada como Marcelo de Oliveira Dias, 44 anos, dono de uma academia, não tinha antecedentes criminais.

Ele manobrava o seu carro quando outro veículo se aproximou e criminosos efetuaram os disparos, segundo a Brigada Militar. Os bandidos fugiram. A filha do homem teve ferimentos no rosto, provavelmente causados por estilhaços. O crime está sendo investigado. A polícia trabalha com a hipótese de execução.

A Brigada Militar apreendeu, no final da noite de quinta-feira, o veículo que foi utilizado pelos criminosos na morte do empresário. O Fiesta foi encontrado também na Zona Sul da Capital. Os brigadianos perseguiram o automóvel até ele ser abandonado na avenida Juca Batista, próximo à entrada do bairro Belém Novo. Os criminosos fugiram em direção a um matagal.

