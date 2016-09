Dono de academia é preso por “gato” de energia elétrica na Zona Sul de Porto Alegre

Um empresário foi preso por furto qualificado de energia elétrica (popularmente conhecido como “gato”) durante a Operação Blecaute da Polícia Civil nesta quinta-feira (8). Ele é proprietário de uma academia de ginástica no Bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo o delegado Alexandre Fleck, policiais, juntamente com técnicos de empresa concessionária do serviço público, constataram a existência de ligação direta, com um medidor instalado irregularmente, sem registrar o consumo.

O estabelecimento comercial funcionava há cerca de um ano sem ligação cadastrada na concessionária, informou o delegado. “O furto de energia por estabelecimentos comerciais está no foco de combate da delegacia, pois, além de gerar grandes perdas na rede de energia, com prejuízos arcados por toda a população, e consequente diminuição de arrecadação de impostos, a conduta gera perigo e instabilidade na rede energética, além de promover concorrência desleal”, acrescentou Fleck.

