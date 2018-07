Dono de churrascaria é morto a tiros em Porto Alegre

O proprietário da churrascaria Boi na Roda, localizada na rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, no bairro Jardim Planalto, na Zona Norte de Porto Alegre, foi morto a tiros na frente do estabelecimento no início da noite de quarta-feira (4). O homem estava dentro da sua caminhonete quando um carro parou do lado do veículo e disparos de pistola foram efetuados.

